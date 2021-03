Lowry, addio a Toronto? Il saluto (anche a Drake)

Kyle Lowry ha più volte sottolineato a fine partita - stravinta contro i Nuggets, anche grazie al suo +42 di plus/minus, miglior prestazione in carriera ai Raptors - che non sa cosa succederà nelle prossime ore. Non sa se davvero quella contro Denver è stata la sua ultima partita con Toronto. Questo però non ha cambiato l’atmosfera che si è respirata in campo una volta che ha lasciato il parquet, così come la sensazione durante la conferenza stampa - dal sapore di addio, nonostante nulla sia ancora stato deciso. Anzi. “È stato paradossale scendere in campo e non sapere letteralmente quale sarà il mio prossimo passo. Non posso nascondere che è stata una sensazione diversa dal solito”, sottolinea il diretto interessato, indicato più volte durante la conferenza come il miglior giocatore della storia della squadra canadese. “Chi sa cosa accadrà nelle prossime ore? Nessuno può dirlo, ma questo non poteva cancellare il senso di vuoto che ho provato al termine del match”. Con il contratto in scadenza la prossima off-season e una situazione di mercato tutta da delineare - Miami e Philadelphia le principali pretendenti - per Lowry dopo nove anni potrebbe davvero essere arrivato il momento di andare via.