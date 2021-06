L'eliminazione al play-in dei suoi Golden State Warriors ha tolto a Draymond Green il palcoscenico dei playoff ma gli (ri)dato quello televisivo. Apprezzato per la sua intelligenza cestistica e per un modo - schietto ma onesto - di analizzare tutto quello che accade attorno al mondo NBA, l'ala degli Warriors è entrato a far parte dello staff di commentatori di TNT, sedendo al tavolo di "Inside the NBA" (trasimissione visibile anche su Sky Sport NBA) insieme ai vari Shaquille O'Neal, Kenny Smith e Charles Barkley. E a Green, evidentemente, il ruolo di opinionista dev'essere piaciuto, visto che ha atteso soltanto la fine dei primi 48 minuti della serie tra Brooklyn e Milwaukee per lanciarsi - stavolta attraverso il suo account Twitter - in un veemente attacco a coach Mike Budenholzer e allo stile di gioco dei Bucks. Colpevoli, a sentire Green, di usare male la loro superstar assoluta, Giannis Antetokounmpo: "Se i Bucks vogliono vincere questa serie devono smettere di usare Giannis come ball handler nel pick and roll. Diventa troppo prevedibile in una serie a SETTE gare contro una squadra di talento pari, se non maggiore, di quello dei Bucks". E poi continua: "[Il coaching staff di Milwaukee] non ha fatto un buon lavoro per metterlo nelle migliori condizioni possibili per avere successo nei playoff. Ai playoff non si gioca la stessa pallacanestro che in stagione regolare". Una critica che certo non suona nuova alle orecchie di Budenholzer e soci, la cui gestione di un due volte MVP come Antetokounmpo è sembrata spesso a più di un osservatore troppo rigida e dogmatica.