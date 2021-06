Una maledizione. Gli infortuni continuano a tormentare James Harden e dopo soltanto pochissimi secondi di gara - alla prima penetrazione al ferro del mancino dei Nets - i soliti spettri sono tornati ad aleggiare al Barclays Center. La smorfia di dolore sul viso di Harden, che si tocca subito dietro la coscia destra appena torna a terra dal salto, lasciano immediatamente pochi dubbi: per il n°13 di Brooklyn si tratta dello stesso infortunio che lo ha costretto a saltare 18 gare in fila e 20 partite su 21 sul finire della regular season. La risonanza magnetica poi lo conferma: si tratta di uno stiramento al bicipite femorale destro e ora sul destino del giocatore - e sulla serie contro i Bucks - si allunga ben più di un'ombra. "Sono distrutto per lui", le parole di coach Steve Nash che sembrano mettere subito in prospettiva l'infortunio (serio, dal tono usato dall'allenatore) al suo giocatore. "Non vuoi mai vedere una cosa del genere capitare a qualcuno come James, un giocatore incredibile, importantissimo per noi e che soprattutto ama così tanto questo gioco. Non ho idea se potrà giocare la prossima gara o se saremo costretti a farne a meno: non ne ho proprio idea - conclude Nash - ma sono dispiaciutissimo per lui". "Non me ne sono neppure accorto finché non l'ho visto prendere la via degli spogliatoi", ha detto Kevin Durant. "Davvero una notizia orrenda, che fa schifo. So quanto vorrebbe essere in campo con noi, so quanto ci tiene. Gli auguro di rientrare il più in fretta possibile e faremo di tutto per farlo sentire sempre con noi, anche se non dovesse giocare le prossime partite".