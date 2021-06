Una gara di playoff chiusa con 30 punti e 10 rimbalzi . Solo se ti chiami Kevin Durant può essere considerata deludente . Colpa delle percentuali - solo 11/28 al tiro, sotto il 40% , dato che contribuisce a mettere in ombra anche i 5 assist e i 4 recuperi mandati a referto - per un giocatore che in questi playoff, su 8 gare fin qui disputate, sta viaggiando con il 52.4% dal campo, il 47.8% da tre punti (!) e il 90.3% dalla lunetta . Ecco allora perché gara-4 contro Milwaukee - con i Nets in vantaggio per 2-1 nella serie - da molti è considerata la partita della vendetta di Kevin Durant. Almeno questo è quello che dice chi lo conosce meglio di tutti: sua madre. "Trova sempre un modo scavare dentro di sé e trovare rinnovate risorse", assicura al New York Post Wanda Pratt . "Lo so, la pallacanestro è uno sport di squadra, ma conoscendo benissimo Kevin so che ha preso la sconfitta sul personale. Competitivo com'è, pensa sia stata colpa sua , per cui avrà trascorso le ultime 48 ore pensando a cosa avrebbe potuto e dovuto fare in maniera diversa. Lo conosco: sta già immaginandosi gara-4 e i vari modi in cui potrà far male alla difesa dei Bucks".

Le incredibili cifre di Kevin Durant dopo una sconfitta

Bucks-Nets gara-4 in streaming stasera alle 21

Parole che trovano un certo riscontro anche nelle statistiche: dal via dei playoff 2019 a oggi (finali NBA escluse, quando ha giocato solo 12 minuti) la media punti di Kevin Durant dopo una partita persa dalla sua squadra è di 37.2 punti a sera, ovvero oltre 10 punti di media in più rispetto alla sua media in carriera (27.0). Un dato impressionante, che prepara il campo a una gara-4 in cui il n°7 dei Nets sembra intenzionato a prendersi i riflettori, per spingere Milwaukee sull'orlo dell'eliminazione. Ci vorrà il miglior Kevin Durant, ma è proprio quello che l'ex superstar di Thunder e Warriors ha portato sul parquet per tutto l'anno, concluso ai massimi in carriera per percentuali (dal campo, da tre punti, e anche per percentuale effettiva) in preparazione a una postseason che finora è la sua migliore di sempre per offensive rating (i punti prodotti su 100 possessi) e net rating (la differenza tra offensive e difensive rating). "Lo so, è incredibile - conclude mamma Wanda - soprattutto dopo aver dovuto recuperare dall'infortunio che ha subìto. Me per me non è una sorpresa, non sono assolutamente scioccata. Per me è semplicemente mio figlio che fa quello che ha sempre fatto". Milwaukee è avvisata, l'avversario numero uno da fermare sarà quello con il n°7 sulla maglia: diretta su Sky Sport NBA alle 21 e streaming eccezionalmente aperto a tutti su skysport.it: gara-4 Bucks-Nets è da non perdere.