La chiave di gara-1: CP3 e Booker battono i cambi

I Phoenix Suns hanno vinto gara-1 portandosi in vantaggio nella serie di finale portando subito alla ribalta un tema tattico chiave della serie: la marcatura di Chris Paul e Devin Booker sui pick and roll. I Milwaukee Bucks hanno provato a cambiare sistematicamente, ma hanno finito per perdere la battaglia tattica

Sin da quando Mike Budenholzer ha preso possesso della panchina dei Milwaukee Bucks, la sua identità difensiva è stata legata quasi a doppio filo con la presenza in campo di Brook Lopez. Il mastodontico centro dei Bucks è la chiave del loro sistema difensivo basato sul “drop coverage”, cioè sul tenerlo in copertura del pitturato quando viene coinvolto nei pick and roll, lasciando che siano gli esterni a rincorrere i portatori di palla superando il blocco dell’avversario e cercando di forzare tiri poco efficienti dalla media distanza. Un sistema che ha dato enormi dividendi per anni in regular season ma che non è stato altrettanto efficace negli scorsi playoff, costringendo i Bucks a modificare la loro identità nel corso della regular season pur di farsi trovare pronti per le fasi più calde della post-season. E in gara-1 delle finali coach Budenholzer ha preso subito una decisione estrema, scegliendo di cambiare sistematicamente su tutti i blocchi avversari — anche a costo di lasciare Brook Lopez in marcatura su portatori di palla del calibro di Chris Paul e Devin Booker. Una scelta coraggiosa, a suo modo rivoluzionaria per un allenatore a lungo accusato di essere troppo lento nel disconoscere il suo credo cestistico, ma che almeno in gara-1 non ha dato i frutti sperati.

Le alte percentuali tenute da Booker e Paul approfondimento L’esordio di Paul alle Finals: cifre "alla Jordan" Tra i tanti temi tattici proposti dalle due squadre, infatti, quello della marcatura di Paul e Booker sui pick and roll è il più pressante in vista di gara-2. I Bucks avevano già faticato nella serie contro Atlanta a gestire le scorribande di Trae Young, fermate più che altro dall’infortunio al piede subito nel finale di gara-3 dopo che in tre quarti aveva realizzato 35 punti, ma contro i Suns si ritrovano a fare i conti con ben due realizzatori di primo livello dal palleggio. E non è andata bene: Paul e Booker hanno combinato per 59 punti tirando 7/15 dalla media distanza e 8/10 nel pitturato, oltre a un solido 4/11 da tre punti. E nel momento decisivo della partita proprio Paul ha cambiato marcia quando si è ritrovato davanti Lopez o Bobby Portis, portandoli a spasso per il campo e punendo la scelta di Budenholzer di cambiare: nei 17 possessi in cui i lunghi hanno marcato le due stelle dei Suns, Phoenix ha ricavato ben 25 punti.