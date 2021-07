Una partita diversa dalle altre, la prima alle finali NBA della sua vita, attesa per 16 lunghe stagioni. Chris Paul non si è fatto prendere dall’emozione e ha risposto presente all’appuntamento più importante della sua carriera: “Ho sbagliato i primi due tiri che ho tentato (errori che ricorda solo lui, verrebbe da dire, visto il risultato ottenuto, ndr), ma noi siamo una squadra e abbiamo dimostrato più volte che le sorti del gruppo non dipendono dalla resa del singolo”. Alla sirena finale sono 32 punti e 9 assist, con il primo quarto da zero punti segnati finito rapidamente nel dimenticatoio e rimpiazzato da statistiche che rimandano a grandi nomi del passato. Oltre i 30 punti a 36 anni ad esempio: come lui soltanto Tim Duncan e Kareem Abdul-Jabbar (per ben sei volte), giusto per non rimpiangere l’idea di essere arrivato troppo tardi sul palcoscenico NBA più importante. “Se devo essere sincero, non mi sono goduto il contesto: ero troppo concentrato sulla sfida e non ho fatto attenzione a ciò che ci circondava. Ma la folla ha fatto di tutto per farsi sentire e devo dire al pubblico di Phoenix che sono riusciti nella loro impresa”. I cronisti a bordocampo in Arizona hanno più volte sottolineato di aver sentito raramente una folla così rumorosa e Chris Paul non ha fatto nulla per provare a placare gli animi.