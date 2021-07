Paul domina, Phoenix batte Milwaukee in gara-1

8/10

L’ultimo a mollare in casa Bucks invece è Khris Middleton, che nel terzo quarto prova a rispondere colpo su colpo agli affondi di Chris Paul, in un match per l’All-Star di Milwaukee da 29 punti con 12/26 dal campo, 7 rimbalzi e 4 assist. Partita in ombra invece per Jrue Holiday, poco efficace in difesa e che non va oltre il 4/14 dal campo per 10 punti, nonostante con i suoi 9 assist e 7 rimbalzi non vada troppo lontano dalla tripla doppia