L' ultima amichevole di Team USA prima di partire per Tokyo riporta il sorriso nello spogliatoio della squadra allenata da coach Gregg Popovich: di fronte alla Spagna arriva una solida vittoria (83-76) nata grazie a un parziale decisivo di 11-0 nel terzo quarto , propiziato dai canestri di Keldon Johnson e Damian Lillard . Proprio il giovane giocatore dei San Antonio Spurs è stato una delle soprese più gradite nella sfida contro Ricky Rubio, Pau Gasol e compagni: i suoi 15 punti in 17 minuti con 7/9 al tiro non sono stati il massimo di squadra solo perché Lillard ha chiuso a quota 19 (con 4 triple a segno e anche 6 assist, 4 rimbalzi e 4 recuperi ) ma senza dubbio una prima, ottima risposta a chi avanzava dubbi sulla sua inclusione (con JaVale McGee) tra i sostituti dei due assenti dell'ultima ora, Bradley Beal e Kevin Love . Quattro i giocatori statunitensi in grado di concludere l'amichevole contro la Spagna in doppia cifra, con Kevin Durant autore di 14 punti ma solo 5/13 al tiro e Zach LaVine a quota 13 con un più preciso 5/8 dal campo. Tante facce note - anche a livello NBA - tra gli avversari di serata a Las Vegas: il top scorer delle "furie rosse" è stato un Ricky Rubio da 23 punti in 23 minuti , ma anche Willy Hernangomez (11) e Marc Gasol (10) hanno toccato la doppia cifra, mentre il fratello Pau ha chiuso con 8 punti e 5 rimbalzi.

Con questa vittoria Team USA chiude 2-2 il ciclo delle sue quattro amichevoli (dopo aver rimandato la seconda contro l'Australia in via precauzionale) e si prepara all'esordio olimpico in Giappone contro la Francia previsto per il 25 luglio, test subito molto impegnativo. Al gruppo di 9 giocatori al momento a disposizione di coach Popovich (c'è fiducia che Jerami Grant, in uscita dal protocollo anti-Covid, si unisca regolarmente al gruppo per il volo verso Tokyo) si uniranno poi i tre giocatori attualmente in campo nelle finali NBA, Jrue Holiday, Khris Middleton e Devin Booker.