Intervistato da Shannon Sharpe, la guardia di San Antonio non ha fatto nulla per spegnere le voci di un suo possibile trasferimento a L.A., città dove è nato, nel mito dei Lakers e di Kobe Bryant. "I Big Three dei Nets dimostrano che se c'è la volontà la coesistenza di grandi campioni è possibile. Non avrei nessun problema a trovare il mio ruolo al fianco di LeBron James e Anthony Davis"

Tra i corridoi NBA non sono una novità le voci che vorrebbero i Lakers interessati a riunire in gialloviola la (ex) coppia dei Toronto Raptors Kyle Lowry-DeMar DeRozan, molto amici anche fuori dal campo. Se l'asta per la point guard dei canadesi si annuncia agguerritissima, con tantissime squadre sulle sue tracce (oltre ai Lakers si parla di Mavericks, Sixers, Heat e ora anche dei Pelicans), per l'attaccante oggi ai San Antonio Spurs si tratterebbe di un romantico ritorno a casa, lui nativo di Compton, che ogni estate non manca di tornare nella sua Los Angeles. Ed è stato lo stesso DeRozan, intervistato da Shannon Sharpe, ad ammettere candidamente che un approdo nella "Città degli Angeli" - a questo punto della sua carriera (DeRozan sta per compiere 32 anni, 12 dei quali trascorsi nella lega) - potrebbe rappresentare per lui l'avveramento di un sogno. "Non c'è ragazzino che da piccolo non sogni di giocare per la squadra della sua città", ha detto la guardia degli Spurs, cresciuto con Kobe Bryant come idolo assoluto. "Chiunque vorrebbe un'opportunità del genere, tanto più se ti senti desiderato e voluto: perché no?", si domanda (ad alta voce) DeRozan, che ha legato finora la sua carriera a due sole squadre, Raptors e Spurs. "All'inizio della mia avventura NBA restare a L.A. avrebbe potuto essere pericoloso, ma ora sono molto più maturo, conosco meglio ogni dinamica e sarebbe senz'altro una grande opportunità".