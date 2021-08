Los Angeles nel cuore, da sempre. Non sono frasi di circostanza se si pensa al rapporto di Russell Westbrook con "la città degli angeli", lui che è nato a Long Beach (nella parte meridionale della metropoli californiana), è andato al liceo a Lawndale (nel cuore della città), al college a UCLA e ora, dopo 13 stagioni nella lega, arriva a vestire la maglia dei Lakers, la squadra per cui - durante la conferenza stampa di presentazione allo Staples Center - ha ammesso di aver sempre fatto il tifo da ragazzino. "È surreale, non credo di rendermene ancora conto. Per un ragazzo di L.A. come me, uno che è cresciuto non lontano da qui, uno che da piccolo andava a vedere la parata per le strade della città dopo ogni titolo, uno che saltava scuola per provare a entrare a un allenamento, un tifoso di questa squadra da sempre e uno che qui ci è nato e cresciuto, essere un Lakers vuol dire la chiusura di un cerchio. Mi reputo fortunatissimo, perché per ragazzi come me tanti sogni spesso non diventano realtà, e invece nel mio caso è successo", ha dichiarato Westbrook nelle sue prime parole ufficiali in gialloviola. Con al suo fianco l'allenatore Frank Vogel e il gm Rob Pelinka, l'ex giocatore di Washington ha posato con la sua nuova maglia n°0 ma ha anche parlato subito del "fit" tecnico in campo con i suoi nuovi compagni, e in particolare con le due superstar della squadra, LeBron James e Anthony Davis. "Prima ancora che due campioni sono due amici e ora, da loro compagno di squadra, il mio compito è quello di elevare il loro gioco esattamente come faranno loro con me. Ci saranno alti e bassi, è normale nel corso di una stagione, ma il nostro obiettivo è quello di arrivare a vincere il titolo e trovare la giusta ricetta per riuscire a farlo". E per chi crede che due giocatori come Westbrook e James, abituati a giocare palla in mano, finiranno per pestarsi spesso i piedi, l'ex talento di UCLA ha un messaggio: "Ci sono molti modi in cui si può avere impatto in una partita, anche senza avere il pallone in mano. Io sarò in grado di farlo ancora per tante stagioni, e sono certo che troveremo un modo di giocare assieme". Westbrook ha confessato che il sogno di giocare in gialloviola era qualcosa a cui spesso non aveva neppure coraggio di pensare ("Alla fine tanto non succederà") ma per una volta la realtà ha superato la fantasia: "È successo tutto molto in fretta, nelle due ultime settimane: ho fatto una chiacchierata con LeBron, per capire come potevamo far funzionare il tutto, e la decisione è stata presa. 'Bron è uno dei migliori giocatori di sempre, e la sua capacità di fare qualsiasi cosa in campo mi permetterà di trovare la mia dimensione accanto a lui, nel tentativo di facilitargli le cose".