Un giocatore intelligente, con visione di gioco, con lampi da grande conoscitore di pallacanestro e uno mobilità difensiva invidiabile anche contro atleti di primissimo livello NBA. Robert Williams III è un fattore in difesa, non tanto e non solo per le stoppate, e non diventa mai un peso in attacco. Boston ha deciso di scommettere su di lui, nonostante il problema infortuni: il lungo dei Celtics ha giocato 113 partite in tre stagioni e in una soltanto è rimasto sul parquet per più di 30 minuti