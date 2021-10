Che la silhouette sia quella di Jerry West è il segreto peggio custodito della storia NBA. Ma a parte questo, di uno dei loghi più iconici di sempre - quello della National Basketball Association - non si sa poi così tanto. A partire dal nome di chi l'ha creato, nell'ormai lontano 1969, 52 anni fa: Alan Siegel. Ed è proprio lui a svelare qualcosa di più del processo che, oltre mezzo secolo fa, ha portato alla nascita del logo NBA (che quest'anno è eccezionalmente inserito in una forma a diamante, per il 75° anniversario della lega): "La foto di Jerry West a cui mi sono ispirato fu scattata da Wen Roberts e pubblicata su 'Sport Magazine', una rivista molto popolare negli anni '60", racconta Siegel. Ufficialmente la lega non ha mai ammesso che l'uomo del logo sia West, ma Siegel - ufficiosamente - lo ammette. "Per anni ho sentito di dovermi quasi scusare per essere diventato una sorta di simbolo. Non è stato divertente", ha raccontato in passato lo stesso West. Che per questo non si è mai detto contrario a un eventuale cambio, se la lega dovesse andare in questa direzione. Se n'è parlato spesso, per attualizzarlo, per renderlo più dinamico, per - parole di Kyrie Irving - rendere omaggio a un giocatore di colore, quei "black kings" (nelle sue parole) "che hanno contribuito a far grande questa lega". In particolare è circolato tanto il nome di Kobe Bryant, ma "c'è chi suggeriva Kareem Abdul-Jabbar, chi Michael Jordan, chi LeBron James. La mia posizione è sempre stata la stessa: se non c'è un motivo per cambiare, perché farlo? Il logo ha ormai un valore storico, una sua longevità. Non ha nessun connotato razzista, perché si identifica con un gioco praticato in tutta America e in tutto il mondo", dice Siegel.