Il rookie australiano dei Thunder ha giocato da protagonista nel finale e chiuso la sfida vinta contro i Lakers con 18 punti e 10 assist a referto - il secondo più giovane di sempre in doppia cifra per passaggi vincenti dietro al solo LeBron James nella storia NBA. Un talento tutto da scoprire che OKC vuole far convivere sul parquet al fianco di Gilgeous-Alexander

Bastano cinque partite per dare un giudizio sul talento e sulle prospettive di un giocatore? No, soprattutto se ha 19 anni, ma Josh Giddey contro i Lakers ha fatto vedere ciò che è già in grado di fare su un parquet NBA. Il rookie australiano ha scelto la sfida perfetta per raccogliere la prima doppia doppia della sua carriera: 18 punti (a -1 dal suo record in questo avvio) e 10 assist, con tanto di giocate decisive nel finale combattuto di gara che ha condannato la squadra gialloviola a subire la peggior rimonta degli ultimi 25 anni. Dall’altra parte in campo non c’era LeBron James - ancora alle prese con l’infortunio alla caviglia - l’unico nella storia della lega a mettere a referto una doppia cifra alla voce “passaggi vincenti” a un’età inferiore rispetto a quella dell’australiano (18 anni e 355 giorni per il campione dei Lakers, 19 e 17 giorni per Giddey). Un indizio sulle prospettive di crescita di un talento tutto da scoprire.