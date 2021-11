Scuote la testa una prima volta, si tocca la mascherina che quasi nasconde il suo viso, scuote la testa una seconda volta: e poi si riaccomoda in panchina, non prima di aver scambiato due parole con Doug Christie, uno degli assistenti allenatori di Luke Walton sulla panchina di Sacramento. Il protagonista della scenetta è Marvin Bagley, e il suo rifiuto di entrare in campo - fanno sapere dalla California - è l'ultimo atto di una guerra in corso tra il giocatore (e il suo agente) e i Sacramento Kings, colpevoli di aver rifiutato di scambiare il giocatore nonostante diverse offerte durante l'estate, tenendolo ostaggio di una situazione all'interno della quale l'ex n°2 al Draft 2018 continua a non trovare spazio. Fin qui la miseria di 10 minuti in tutto, nella seconda gara stagionale, contro Utah. Poi una serie quasi interminabile di DNP-CD, quando cioè il giocatore non entra in campo "per scelta tecnica". Che "tecnica" nel suo caso è solo in parte, perché ovviamente ora è in corso un autentico braccio di ferro tra giocatore e società, scontro che nella penultima partita disputata dai Kings, in casa contro Phoenix, è esplosa nel plateale rifiuto di Bagley di entrare in campo di fronte alla esplicita richiesta del suo capo allenatore, Luke Walton.