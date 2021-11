I Brooklyn Nets hanno un record di 10 vittorie e 5 sconfitte, ma ben quattro sono arrivate contro squadre di vertice della NBA come i campioni in carica dei Milwaukee Bucks, i Miami Heat, i Chicago Bulls e ieri notte anche i Golden State Warriors. Uno 0-4 che fa male e che ha portato coach Steve Nash ad un’ammissione: "Non penso che siamo nella loro stessa categoria, ora come ora" ha detto dopo il pesante ko interno con gli Warriors. "Abbiamo ancora molto lavoro da fare. Stiamo cercando di migliorare come gruppo, migliorando e trovando un modo di superare quelle che sono le nostre mancanze entro la fine della stagione. Abbiamo cominciato l’anno con un piano per andare in continuità con la scorsa stagione, ma è stato ovviamente accantonato quando Kyrie non è tornato, perciò stiamo cercando di creare qualcosa di nuovo". Brooklyn non è riuscita a tenere il passo degli ospiti in un terzo quarto in cui Steph Curry (straordinario con 37 punti) è stato seduto per ben 7 minuti, complici i problemi di falli. Ciò nonostante Golden State è volata a +22 chiudendo i giochi con un parziale di 35-18. I Nets fino a questo momento sono stati pessimi in attacco e sorprendentemente solidi in difesa, una novità che Nash ha analizzato così: "I ragazzi sono stati fantastici a impegnarsi difensivamente: nessuno avrebbe scommesso nel vederci in top-10, e stiamo trovando un modo per essere efficaci. Offensivamente stiamo usando tanti quintetti e stili diversi, abbiamo dieci giocatori nuovi in squadra e c’è bisogno di tempo. Questa serata è stata una grande lezione per affidarci ancora di più sui nostri principi quando le cose si fanno complicate".