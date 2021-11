Anno 1979, a Los Angeles arriva un rookie attesissimo, la prima scelta assoluta al Draft: viene da East Lansing (Michigan), ha appena vinto il titolo NCAA con i suoi Michigan State Spartans ed è conosciuto più con il suo soprannome (Magic) che col nome di battesimo (Earvin). Magic Johnson è il giovane fenomeno su cui il proprietario dei Lakers, Jerry Buss, punta forte per tornare a vincere, visto che un titolo in città manca dal 1972. Oggi Jerry Buss non c'è più ma sua figlia, Jeanie, ne ha raccolto l'eredità alla guida dei gialloviola e in una recente intervista al Beverly Hills Courier ha svelato un aneddoto davvero divertente dei primi giorni di Magic Johnson come giocatore dei Los Angeles Lakers. In visita a casa Buss, per conoscere "Dr. Jerry", la giovane matricola suona alla porta di casa e trova ad accoglierlo proprio la giovane figlia, Jeanie, che in attesa che il padre, impegnato, si liberi per venire a incontrare Magic, lo intrattiene con alcune chiacchiere di circostanza. "Sono felicissimo di essere stato scelto dai Lakers - le confessa l'ex Spartans - ma firmerò solo per tre anni perché appena possibile voglio andare a giocare per la mia squadra di casa, i Detroit Pistons [in Michigan]".