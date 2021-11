40/60

Kemba Walker non sta brillando, per usare un eufemismo, nella sua prima stagione ai Knicks. La sua New York si aspettava prestazioni ben diverse da quelle messe in mostra dall’ex Celtics e come lui in generale il quintetto titolare è in calo (anche le certezze Randle e Barrett): perché? Coach Thibodeau dovrà rispondere in fretta a questa domanda, per non perdere il treno playoff