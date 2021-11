Campioni in splendido stato di forma, trade che non sembravano potessero dare da subito un riscontro positivo sul parquet, squadre che sono riuscite in questi primi 40 giorni di regular season a sorprendere in positivo: tutte e 30 le franchigie NBA, per ragioni diverse, hanno qualcosa per cui essere liete. Scopriamo insieme, in rigoroso ordine alfabetico, le "buone notizie" di cui sorridere in questo primo giorno di pausa della stagione