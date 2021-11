Il COVID-19 è una brutta bestia con cui, quasi da due anni ormai, siamo costretti a convivere in una battaglia che coinvolge il mondo intero e che sta limitando (non poco) le nostre vite. Un avversario in più anche per i giocatori NBA che, come in una sorta di inevitabile roulette, si stanno ritrovando in momenti diversi della stagione a essere contagiati e costretti a saltare qualche settimana di regular season. L’ultimo All-Star a incappare in questo genere di problema è stato Joel Embiid, assente per nove gare dopo il contagio e tornato in campo nella sfida - persa dopo due overtime - contro Minnesota. Il centro del Camerun ha raccontato la sua esperienza, sorprendendo i reporter per l’onestà e la schiettezza delle due parole: “È stato davvero un duro colpo, la malattia è stata complicata da affrontare. A un certo punto ho pensato di non farcela: per questo sono molto felice di averlo superato e di essere qui. Nonostante le difficoltà, sono contento di poter tornare a fare ciò che più mi piace e a stare con le persone che amo”. Giovane, forte, atletico e nonostante questo piegato per giorni dal virus.