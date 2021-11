Fermo per 35 minuti a piangere seduto in panchina dopo la vittoria Warriors contro Portland: un momento di fragilità che Thompson ha voluto condividere indirettamente con i tifosi e che racconta quanto sia importante per lui questo ritorno in campo. Un campione innamorato della pallacanestro che, dopo quasi 1.000 giorni lontano dal parquet, è pronto a fare il suo rientro nelle prossime settimane

I giocatori di Warriors e Blazers avevano già finito di salutarsi a fine gara, la musica sparata a tutto volume dalle casse del Chase Center era terminata e gli inservienti stavano iniziando a sistemare e pulire dopo il deflusso dei tifosi. All’interno dell’arena non era rimasto più nessuno, tranne Klay Thompson - con l’asciugamano calata sulla testa, a nascondere invano emozioni, ansie e frustrazione. Ben 35 minuti trascorsi lì, immobile - da solo con i suoi pensieri, evitando le attenzioni di compagni e addetti ai lavori. Qualche tifoso inizialmente era rimasto a urlare qualche coro nella sua direzione: “Klay sei il nostro orgoglio!”, “Thomp-Son” - giocando con la lingua inglese e rivolgendosi a lui con la dolcezza che si riserva ai propri figli. Poi, come meravigliosamente raccontato da The Athletic, è rimasto solo a immaginare la sensazione di tirare a canestro, di correre in transizione, di far sentire la sua energia in difesa: una visione e non realtà, a causa di un infortunio che non vuol saperne di lasciarlo in pace. Nel giorno 898 senza pallacanestro NBA della sua vita, con Golden State prima a Ovest grazie al 17-2 di record, Thompson ha mostrato le sue fragilità. Per l’All-Star Warriors non è mai stata una questione di soldi e gli oltre 37 milioni di dollari finiti nelle sue tasche non servono a placare il suo unico desiderio: tornare a essere un giocatore di basket.