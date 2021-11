Uno dei migliori tiratori della storia del gioco e la seconda scelta assoluta al penultimo Draft. Non male rafforzarsi così, da un giorno all'altro, soprattutto se si parla di una squadra di G League. In particolare i Santa Cruz Warriors, che hanno accolto nel loro roster Klay Thompson e James Wiseman, "parcheggiati" da Golden State nel roster della loro squadra satellite per un semplice motivo: permetter loro di continuare ad allenarsi in California mentre Steph Curry e compagni saranno lontano da San Francisco, ieri impegnati a Los Angeles contro i Clippers e ora attesi nello Utah dai Jazz. Segno però che il rientro dei due in campo è sempre più imminente, e quindi ogni giorno è buono per far trascorrere tempo in palestra ai due giocatori. Il doppio recupero di Thompson in particolare - dalla rottura dei legamenti del ginocchio in finale NBA nel 2019 e poi del tendine di Achille - è monitorato da vicino da tutta la lega, perché il suo ritorno in campo al fianco di Steph Curry potrebbe dare un'ulteriore spinta ai Golden State Warriors, già al vertice della classifica NBA con un clamoroso record di 18-2 dopo le prime 20 partite.