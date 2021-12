Attraverso un comunicato ufficiale, la NBA ha annunciato che Bulls e Heat hanno violato le regole previste dalla lega riguardo i tempi e lo svolgimento delle trattative relative alle contrattazioni con i free agency - nel caso specifico quelle riguardanti l’ingaggio di Lonzo Ball per Chicago e Kyle Lowry per Miami - anticipando discussioni e accordi con i diretti interessati: per questo le due franchigie non potranno disporre della scelta al secondo giro al prossimo Draft

Si conclude l’investigazione portata avanti nelle scorse settimane dalla NBA nei confronti di Miami e Chicago, finite nell’occhio del ciclone a seguito dell’arrivo in estate - letteralmente pochi istanti dopo l’inizio della free agency, come spesso accade ogni volta che viene dato il via ufficiale alle trattative - di Kyle Lowry agli Heat e di Lonzo Ball ai Bulls. Trattative che evidentemente sono state portate avanti prima dei tempi prefissati dalla NBA; rigida sotto questo aspetto in un mondo in cui il concetto di tempering diventa sempre più complesso da definire e circoscrivere. Nel caso delle due franchigie però la lega ha ritenuto che le prove raccolte bastassero per indicare che la condotta portata avanti dalle squadre è stata contro le regole, tanto che alcuni avevano parlato anche della possibile cancellazione delle trade, di penalizzazioni a livello di record vittorie-sconfitte e di sanzioni ben più gravi sotto l’aspetto economico. Niente di tutto questo: alla fine è arrivata una punizione ben più lieve che prevede la rinuncia da parte di entrambe le squadre alla scelta al secondo giro del prossimo Draft. Annuncio commentato a stretto giro via social da Miami con un post in cui si sottolinea: “Nonostante non siamo d’accordo con la decisione presa, accettiamo quanto comunicato. È tempo di proseguire e andare avanti con la nostra stagione”.