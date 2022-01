Dopo mesi di dibattito, macchinazioni e diatribe legali, Kyrie Irving è finalmente tornato in campo a giocare - rigorosamente in trasferta, in quanto non vaccinato - e subito incisivo nella vittoria dei Nets contro i Pacers. “Sembrava se stesso, e questo basta”, ha spiegato Steve Nash a fine gara. “Abbiamo aperto la partita chiamando uno schema che lo ha liberato al tiro dopo pochi secondi: è stato il nostro modo di dargli di nuovo il benvenuto”. Un’emozione diversa anche per il diretto interessato, autore di 22 punti con 9/17 al tiro in 32 minuti, conditi con 3 rimbalzi, 4 assist e 3 recuperi: “Ho avuto tanti debutti nella mia carriera, ma nessuno è paragonabile a questo”. Dopo quel jumper sbagliato in avvio, è arrivata poi la stoppata di Myles Turner sul suo tentativo in penetrazione, prima di trovare finalmente il fondo della retina in apertura di secondo quarto. La ruggine c’è, ma il talento non è mai andato via - come dimostra anche il buzzer-beater mandato a bersaglio al termine della terza frazione: “È stato incredibile per me, non voglio dare per scontato queste emozioni e questa opportunità. L’ho attesa per mesi”.