La prima scelta assoluta dell'ultimo Draft si è regalata una serata memorabile, realizzando il suo massimo in carriera da 29 punti e guidando i Detroit Pistons a una rimonta da -22 contro gli Utah Jazz. Cunningham non aveva ancora vinto segnando più di 20 punti in una partita: "Sono nuovo in questa lega, ma gioco a basket da tutta la vita. So di cosa sono capace quando entro in ritmo"

Forse qualcosa è cambiato a Detroit. Dopo aver chiuso il 2021 perdendo 18 delle ultime 19 partite disputate, i Pistons sono riusciti a vincere quattro delle sei gare giocate nel 2022, perdendo solo un back-to-back complicato in trasferta tra Charlotte e Memphis ma togliendosi la soddisfazione di superare i Milwaukee Bucks campioni in carica (con i Big Three in campo). La sfida interna di questa notte contro gli Utah Jazz è stata un po’ la riproposizione in miniatura dell’intera stagione dei Pistons: un inizio terrificante, andando subito sotto 13-2 dopo pochi minuti e precipitando a -22 a metà secondo quarto; e una super rimonta nella ripresa, grazie a un terzo quarto da 40-23 in cui hanno ribaltato la partita, completando il tutto con un’ultima frazione di gioco da 38-32. Detroit ha vinto così la miglior partita della sua stagione (non che ci sia tantissima scelta, visto che è solo la nona dell’anno) per caratura dell’avversario e andamento della partita, e ancor più importante è che al centro di tutto ci sia stato Cade Cunningham.

La serata magica di Cade Cunningham: 18 punti in un quarto approfondimento Cadono le big: Nets, Jazz e Bucks ko a sorpresa La prima scelta assoluta dell’ultimo Draft in verità ha cominciato molto male la partita, sbagliando i primi cinque tiri tentati e perdendo un paio di palloni per passaggi pigri, in uno dei peggiori quarti della sua giovane carriera NBA. E lui, come tutta la squadra, non riusciva mai a segnare, con un terribile 2/12 dalla lunga distanza dei Pistons nei primi 18 minuti di partita. Qualcosa è cominciato a cambiare già sul finire del primo tempo, chiuso sotto "solamente" di 13 lunghezze, ed è definitivamente svoltato nel terzo periodo, nel quale Cunningham ha realizzato 18 punti con 6/7 al tiro e 3 triple a segno, in una frazione da 8/12 dall’arco per i padroni di casa. Detroit ha poi chiuso con il massimo stagionale da 19 triple a segno tirando 7/11 nell’ultimo quarto, con Cunningham che ha aggiunto anche 8 assist al suo massimo in carriera da 29 punti, la prima volta da quando è in NBA in cui riesce a vincere una partita in cui va sopra quota 20.