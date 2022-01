Come atteso già da qualche giorno, dopo le ottime prestazioni per impatto e resa sul parquet da parte di Stanley Johnson, i Lakers hanno deciso di offrirgli un contratto di due anni - rendendo stabile la sua presenza nel roster e occupando con questo accordo il 15° posto a disposizione. Diventato fondamentale sin dalla partita di Natale contro Brooklyn, ha idealmente chiuso il cerchio sempre contro i Nets un mese dopo - terminando così la serie di accordi di 10 giorni e firmando fino al giugno 2023, accettando una team option che lascia l’opportunità ai gialloviola di avere grande flessibilità in estate sul mercato. Nel quintetto flessibile che coach Vogel è stato costretto a sperimentare per cause di forza maggiore in queste settimane, l’impatto di Johnson è stato decisivo: energia, rimbalzi, stoppate, difesa, senza andare in difficoltà nonostante la mancanza di tiro e pericolosità sul perimetro. Il quintetto con lui, James, Westbrook, Bradley e Monk è stato il più usato dalla squadra di Los Angeles, ottenendo i risultati più promettenti: +12.7 di Net Rating in 72 minuti. Una valida alternativa da tenere in considerazione anche per il futuro.