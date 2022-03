Il 5/17 dal campo nella sconfitta contro Dallas è soltanto l’ultima rivedibile prestazione di una regular season complicata per Russell Westbrook. Un disastro, andato ben oltre le più negative delle aspettative: basti pensare che in 12 partite quest’anno ha chiuso con un numero di palle perse superiore a quello dei canestri realizzati, finendo in panchina diverse volte nei finali di match combattuti. Insomma, le cose non sono andate per il verso giusto e i Lakers vogliono porre rimedio, anzi: stando a quanto raccontato da Bleacher Report, sia Westbrook che la dirigenza di Los Angeles sono a lavoro per lasciarsi nel migliore dei modi nei prossimi mesi e “trovare per l’ex All-Star una nuova casa in estate”. La pista Houston Rockets resta quella più citata e al tempo stesso poco probabile, visto che i texani senza incassare scelte e giovani asset non faranno un favore a nessuno. L’altra alternativa sul tavolo al momento è quella di “spalmare” il suo ultimo anno di contratto (ben 47 milioni di dollari) su tre stagioni, potendo così tagliarlo dal roster: ma davvero la squadra di Los Angeles vorrà impegnare oltre 15 milioni l’anno di spazio salariale con un accordo del genere (togliendo quindi margine di manovra alla dirigenza per rinforzare una squadra che, fino a quando avrà LeBron, sarà condannata a puntare al titolo)? Staremo a vedere.