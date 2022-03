I Sacramento Kings non hanno mai vinto (da quando sono in California) un titolo NBA ma all'inizio degli anni 2000 ci sono andati vicini. In quegli anni giocare all'ARCO Arena era un incubo per tutti, anche se nei 28 anni di esistenza dell'arena sono sicuramente state di più le delusioni che i successi. Fa niente: prima che il vecchio palazzo venga distrutto, i Kings hanno scelto di organizzare un'ultima, enorme festa. L'appuntamento è per il 19 marzo

Il nome - a lungo - è stato ARCO Arena (dallo sponsor, una catena di distributori di benzina, comunissima negli Stati Uniti). Per questo l'arena dei Sacramento Kings, nei circoli NBA, era conosciuta come "the gas station" e, anche per via del soprannome, aveva finito per assumere uno status quasi di culto tra i vari campi di casa della lega. Ormai dalla stagione 2016-17 i Kings giocano nel bellissimo Golden 1 Center, e come spesso accade alle arene "dismesse" anche per l'ARCO Arena è arrivato il momento della demolizione. Non prima però di un'ultima festa, prevista per il prossimo 19 marzo e voluta dalla società e dal suo proprietario, Vivek Ranadivé: "Vogliamo dare ai nostri tifosi un'ultima chance di dire addio a un posto del cuore, a lungo conosciuto come l'arena più ruminosa di tutta la NBA, per merito della passione e della devozione dei nostri fan". Certo, "campagnoli ineducati" che portavano alla partita le campane delle loro mandrie di vacche - come aveva perfidamente fatto notare Phil Jackson all'apice della rivalità playoff tra i Lakers di Kobe & Shaq e i Kings di Mike Bibby e Peja Stojakovic, Chris Webber e Vlade Divac.