HIGHLIGHTS NBA

I Lakers perdono ancora, Philadelphia passa all’OT

Settima sconfitta nelle ultime nove per i Lakers (31 punti di LeBron James) che crollano anche a Phoenix, Philadelphia passa a Orlando soltanto all’overtime grazie ai liberi di Joel Embiid (35 punti) e James Harden, Trae Young segna 47 punti e trascina Atlanta contro Indiana, New Orleans torna al successo, Memphis batte OKC. Nella partite di domenica sera: 53 punti di Durant nel derby di New York vinto dai Nets, Dallas beffa in volata Boston a domicilio, vittoria Clippers a Detroit

BROOKLYN NETS-NEW YORK KNICKS 110-107 | Non ci vuole un grande sforzo di immaginazione per trovare il motivo per cui i Nets sono tornati a far paura. La terza vittoria in fila della squadra di coach Nash porta la firma indelebile di Kevin Durant, che quando è in questo tipo di serate è semplicemente inarrestabile, guidando i suoi al successo nonostante la resistenza fino all’ultimo dei Knicks. Gli "ospiti" di serata infatti mandano tre giocatori sopra quota 20 con 24 punti per Barrett, 25 per Fournier e 26 per Randle, ma non sono riusciti a evitare la sconfitta

Nei quasi 43 minuti in cui è rimasto in campo, Durant è stato inarrestabile: i 53 punti realizzati sono la sua seconda miglior prestazione in carriera, realizzando 19 dei 37 tiri tentati (pur non tirando benissimo da tre con 4/13) e semi-perfetto dalla lunetta con 11/12, aggiungendo anche 6 rimbalzi e 9 assist alla sua fenomenale performance. Insieme a lui ci sono la doppia doppia da 18+10 di Andre Drummond con un perfetto 8/8 al tiro e i 15 di Bruce Brown con 7 rimbalzi, 5 assist, 2 recuperi e 7/14 al tiro