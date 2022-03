L’infortunio di Steph Curry contro Boston potrebbe definitivamente aver cambiato la stagione dei Golden State Warriors. Dopo le sconfitte casalinghe contro Celtics e San Antonio, la squadra di coach Steve Kerr ha perso anche sul campo degli Orlando Magic, cominciando nel peggiore dei modi una complicata trasferta da cinque partite in fila. Il terzo ko consecutivo degli Warriors è arrivato al termine di un ultimo quarto da appena 16 punti realizzati e ben 7 palle perse, venendo battuti nel finale da cinque punti in fila del rookie Franz Wagner. Una sconfitta che Draymond Green decisamente non ha gradito: "Penso che siamo soft e che siamo stupidi" la sua analisi del momento no di Golden State, scesa a 2-6 di record senza Curry. "Non stiamo giocando una buona pallacanestro e veniamo presi in giro. È difficile vincere quando vieni preso in giro, ma questo è dove ci ritroviamo. Per vincere c’è bisogno di un certo livello di fisicità e noi non lo stiamo raggiungendo, e questo non ha niente a che fare con l’assenza di Steph. Steph non porta quel livello di fisicità, non è il suo lavoro. Senza mancare di rispetto agli Orlando Magic, ma sono una delle peggiori squadre della lega e non siamo riusciti a pareggiare la loro intensità. Se non riusciamo a farlo con loro, di sicuro non ci riusciremo contro una grande squadra. Non mi importa chi va in campo: possiamo essere battuti anche al parchetto, non possiamo farci prendere in giro… Ma è quello che sta succedendo. Non direi che è una preoccupazione, però dobbiamo metterci mano".