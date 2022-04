HIGHLIGHTS NBA

Embiid da 44 batte i Cavs, cadono Suns e Bucks

Joel Embiid firma 44 punti con 17 rimbalzi nel successo di Philadelphia a Cleveland, ribadendo la sua candidatura per il premio di MVP. Luka Doncic guida i Mavericks al successo in casa di Milwaukee, cadono anche i Suns sul campo di OKC tenendo Booker a riposo. Nikola Jokic fa quello che vuole a Los Angeles contro i Lakers, che perdono ulteriore terreno da San Antonio (vincente con Portland) in ottica play-in. Ritorno emozionante per Kyle Lowry a Toronto: ecco tutti i risultati della notte NBA

LOS ANGELES LAKERS-DENVER NUGGETS 118-129 | I Lakers senza l’infortunato LeBron James incassano la sesta sconfitta in fila e dicono probabilmente addio anche al play-in, incapaci di sfruttare al meglio i 28 punti, 9 rimbalzi e 8 assist di un claudicante Anthony Davis, a cui si aggiungono i 27 realizzati da Russell Westbrook. Non bastano per restare in scia nel finale: 34-24 di parziale Denver e stagione ormai quasi finita per la squadra di Los Angeles

A regalare la 25^ vittoria in trasferta ai Nuggets (record di franchigia) è Nikola Jokic - impreciso in avvio e poi scatenato in un secondo tempo da 24 punti: sono 38 in totale alla sirena con 18 rimbalzi e sei assist, utili a mettere in moto un attacco che raccoglie anche 24 punti da Aaron Gordon e 25 da Will Barton (con nove triple in due a bersaglio). Gli ospiti si prendono così mezza partita di vantaggio sui Jazz e sul 6° posto, avvicinando l’aritmetica certezza di qualificazione diretta evitando il play-in