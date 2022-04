Le cose non vanno per il verso giusto in casa Nuggets: a margine dei 44 punti segnati nel solo terzo quarto dagli Warriors, la frustrazione è esplosa anche sulla panchina di Denver, con Will Barton e DeMarcus Cousins che si sono ritrovati faccia a faccia durante il timeout successivo per accusarsi reciprocamente di qualcosa che non aveva funzionato (arrivando quasi alle mani). Soltanto l’ultimo colpo di testa di un talento spesso limitato dal suo carattere

Le 12 lunghezze di vantaggio dopo un quarto d’ora erano state tanto meritate quanto illusorie per Denver, poi travolta da una Golden State straripante in ogni aspetto del gioco: il risultato è stato una squadra colata a picco sotto i colpi di un attacco fenomenale come quello Warriors quando prendere coraggio e ritmo. La palla gira come in un flipper e il risultato è che la difesa viene presa spesso di sorpresa, come accaduto più volte con DeMarcus Cousins in campo: un particolare che Will Barton ci ha tenuto a far notare durante un timeout nel terzo quarto, istigando il compagno e arrivando al faccia a faccia. Uno scontro che, stando a quanto raccontato da TNT, è andato avanti per circa 45 secondi (mentre le telecamere hanno staccato l’inquadratura dopo qualche istante): a fare da paciere poi ci ha pensato Jeff Green, che ha preso da parte Barton, portando poi anche Cousins a spiegarsi in una serata già abbastanza complicata a livello sportivo per i Nuggets.