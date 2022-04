Nick Nurse si era lamentato a margine di gara-1 nel modo in cui era stata arbitrata la sfida d’esordio contro Philadelphia e in modo particolare i contatti su Joel Embiid: un messaggio che non sembra essere arrivato a destinazione come sperato, guardando a quanto successo nel secondo episodio della serie. Il centro camerunense infatti ha chiuso con 31 punti e 11 rimbalzi, aggiungendo 12/14 dalla lunetta e tentando più tiri liberi di tutta la squadra Raptors messa insieme. Un dettaglio che non è sfuggito agli occhi di Nurse e dello stesso Embiid, che nei secondi finali della sfida si è fermato di fronte alla panchina avversaria per parlare con l’allenatore avversario. Cosa si saranno detti? La risposta arriva dal diretto interessato: “È un grande allenatore, è riuscito a conquistare grandi successi in carriera e sono un suo grande ammiratore. Detto questo, mi sono rivolto a lui con rispetto, sottolineando come debba smetterla di lamentarsi delle decisioni arbitrali”. È bastato il super primo quarto da 19 punti per imporre la sua volontà sul match e sugli arbitri, con i raddoppi dei canadesi che sono spesso e volentieri diventati dei tentativi disperati di commettere fallo per limitarne la resa. Al momento però le cose non stanno funzionando.