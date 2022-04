Playoff NBA, Denver-Golden State alle 21.30 su Sky

Vincere o andare a casa: non c’è più domani per i Denver Nuggets, sotto 3-0 nella serie contro gli impressionanti Golden State di Steph Curry, Klay Thompson e Jordan Poole. Nikola Jokic è chiamato a una prestazione da MVP per evitare di concludere i playoff con il secondo "cappotto" consecutivo: gara-4 in diretta su Sky Sport NBA a partire dalle 21.30

Non c’è più margine di errore per i Denver Nuggets. Dopo le tre sconfitte nelle prime tre partite della serie, ogni gara è una “elimination game” per la squadra di coach Michael Malone, chiamata a una prova di orgoglio davanti al proprio pubblico per evitare di essere sconfitta di nuovo con un 4-0. Già lo scorso anno i Phoenix Suns avevano infatti maltrattato Nikola Jokic e i suoi compagni di squadra senza lasciare loro neanche le briciole nella serie del secondo turno, e la squadra del Colorado vorrebbe evitare di riprovare le stesse sensazioni della passata stagione. Per riuscirci ci sarà però bisogno di una prova erculea di Jokic e che tutto il resto della squadra salga di livello: neanche i suoi 37 punti e 18 rimbalzi sono bastati in gara-3 per evitare la sconfitta contro gli impressionanti Golden State Warriors visti nelle prime tre partite della serie, che sono sembrati inarrestabili contro l’inerme difesa dei Nuggets. “Ho chiesto alla squadra: domenica dobbiamo prendere una decisione” ha detto coach Malone dopo la sconfitta in gara-3. “Abbiamo intenzione di farci passare sopra o combatteremo come pazzi per riportare questa serie a casa loro?”.

La risposta la avremo solamente alle 21.30 di questa sera, con la partita in diretta su Sky Sport NBA con il commento di Flavio Tranquillo e Davide Pessina, pronti a raccontare una gara che, al netto del risultato della serie che sembra ormai compromesso (mai nessuno ha rimontato da 0-3 nella storia dei playoff NBA) ha comunque diversi spunti di interesse. Uno su tutti: coach Steve Kerr continuerà a far uscire Steph Curry dalla panchina oppure utilizzerà questa partita “comoda” per ridisegnare la sua rotazione? Jordan Poole sta giocando a un livello tale da rendere difficile la sua “retrocessione” in panchina, anche se quello sembra il suo destino — pur avendo sicuramente più di 30 minuti a disposizione ogni singola sera. Sono comunque bei problemi da avere, ed è certamente più semplice affrontarli avanti 3-0 nella serie mentre il resto della Western Conference è impegnato in serie ben più combattute; per coach Kerr sarebbe ancora meglio avere diversi giorni di riposo a disposizione, chiudendo in fretta i conti per poter aspettare la vincente tra Memphis e Minnesota al prossimo turno.