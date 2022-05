Memphis-Golden State gara-1 LIVE su Sky Sport

La presentazione della partita

Settima semifinale di Conference nelle ultime 10 stagioni per i Golden State Warriors targati Steph Curry e Klay Thompson - tornati dopo annate tribolate finalmente in forma e pronti a dare battaglia anche contro un avversario giovane e complicato come i Memphis Grizzlies; la squadra che Golden State riuscì a battere in semifinale nel 2015 in una serie che è stata un vero e proprio bivio per entrambe le franchigie - da una parte gli Warriors che hanno conquistato poi il titolo e iniziato un lustro di trionfi, dall’altra Memphis che invece a seguito di quel passo falso decise di rifondare e ripartire da zero. Un rebuilding che nel corso degli anni ha portato poi all’arrivo in squadra di Ja Morant - il talento attorno al quale l’attenta gestione di coach Jenkins ha permesso ai Grizzlies di costruire una squadra di grande prospettiva. “Pensiamo di essere uno dei migliori backcourt della lega: questo ci permette di affrontare ogni sfida con la giusta convinzione, contro ogni tipo di avversario”. Un presupposto necessaria quando tocca sfida Curry&Thompson.