Prima ancora che la serie contro i Dallas Mavericks fosse finita, le voci sul futuro degli Utah Jazz erano incontrollabili . Al termine di gara-4, vinta dai Jazz con un alley-oop tra Donovan Mitchell e Rudy Gobert — sul cui rapporto si erano concentrate la maggior parte delle speculazioni — lo stesso francese aveva risposto bruscamente a una domanda dell’intervistatore a fine gara dicendo "Fan…o le chiacchiere", meritandosi una multa di 25.000 dollari dalla NBA per aver utilizzato una parolaccia in diretta televisiva. Ma dopo le due sconfitte per mano dei texani, le voci sul futuro dei due migliori giocatori della squadra sono tornate a intensificarsi: secondo quanto scritto da Sean O'Connell di SiriusXM, una fonte vicina alla situazione dei Jazz lo ha informato che " Rudy Gobert è ormai al ‘O me o lui’ con Donovan Mitchell e nei prossimi giorni chiederà che uno dei due venga scambiato questa estate . Non crede che possano vincere il titolo insieme". O'Connell ha poi aggiunto che "Rudy sente che i suoi numeri sono continui e in miglioramento, mentre Don è un peso in difesa e sta perdendo esplosività . Gobert è anche a conoscenza del fatto che almeno una potenza della Western Conference sarebbe disposta a pagare profumatamente per le sue abilità ".

Mitchell e Gobert, futuro in dubbio ai Jazz

Successivamente durante una trasmissione radio ha poi aggiunto: "Da quello che ho capito la conversazione [tra Gobert e i Jazz] deve ancora avvenire. Forse lui e il suo agente stanno formulando una strategia migliore di un semplice ultimatum, ed è per questo che non abbiamo ancora sentito nulla a riguardo. Ma quello che ho detto viene da una fonte molto fidata. Certo, l’informazione potrebbe essere incompleta in alcune parti su cosa Rudy e il suo staff stanno pianificando". Ma il senso rimane: secondo O'Connell Gobert non ne vuole più sapere di Mitchell. Eppure, stando allo stesso Gobert, non è proprio così che stanno le cose: dopo che i tweet avevano cominciato a circolare, lui stesso ha usato i social per scrivere "Ogni giorno c’è un nuovo 'rumor'", con una emoji degli occhi rivolti verso l'alto. Un’espressione esasperata per una situazione esasperante: è più che possibile che i Jazz vengano ristrutturati nel corso dell’estate, a partire dalla panchina di coach Quin Snyder che ormai si guarda in giro da un po’ di tempo, ma non significa che Gobert abbia effettivamente messo Utah davanti a un ultimatum.