Gli Utah Jazz stanno arrivando ai playoff nelle peggiori condizioni possibili, avendo perso sei delle ultime sette partite di cui ben due facendosi rimontare oltre 20 punti di vantaggio. E a fine stagione potrebbero arrivare grossi cambiamenti: secondo un giornalista di ESPN "è ridicolo pensare che Donovan Mitchell rimanga lì per tutta la carriera", e anche sulla permanenza di Rudy Gobert ci sono dubbi

In una Western Conference che si prepara alla post-season, c’è una squadra molto più in difficoltà delle altre. Gli Utah Jazz hanno vinto solamente una delle ultime sei partite disputate — in casa contro i Los Angeles Lakers privi di LeBron James e Anthony Davis —, subendo due sconfitte pesantissime contro i Clippers e contro i Golden State Warriors facendosi rimontare più di 20 lunghezze di vantaggio. Due ko che hanno riportato alla mente il modo terribile con cui si è conclusa la passata stagione, con un'eliminazione per mano dei Clippers privi di Kawhi Leonard che sembra aver rotto qualcosa all’interno della squadra. L’arrivo di un nuovo capo della dirigenza in Danny Ainge potrebbe fare da preludio a un’estate movimentata, sia sul fronte della panchina (molte squadre si stanno già informando su Quin Snyder, a partire dai Lakers) che soprattutto su quello dei giocatori. Una rivoluzione che potrebbe partire addirittura dalle due stelle, Donovan Mitchell e Rudy Gobert.

MacMahon: "Ridicolo pensare che Mitchell rimanga lì" approfondimento Il piano dei Knicks: prendere Donovan Mitchell Nella sua recente apparizione al podcast di Zach Lowe, il giornalista di ESPN che segue da vicino i Jazz Tim MacMahon ha rivelato che potrebbero esserci grosse novità tra pochi mesi: "L’idea che Donovan Mitchell passi la sua intera carriera nello Utah è assolutamente ridicola" ha detto MacMahon. "Ed è una delle cose che dovranno affrontare quest’estate, anche perché è da tutta la stagione che questa situazione aleggia sopra l’intera franchigia". Mitchell ha ancora tre anni di contratto pieno più uno in player option, rimanendo di fatto sotto controllo della squadra almeno fino al 2025, ma se i Jazz dovessero non dimostrarsi una contender per il titolo — come è sembrato per tutta la stagione, a differenza di quella passata in cui chiusero con il miglior record della NBA — allora la possibilità che richieda di essere scambiato non è da escludere del tutto.

Tutti in fila per Gobert: i Mavericks ci pensano sul serio approfondimento Difensore dell'Anno, Smart: "Io meglio di Gobert" E pure su Rudy Gobert — il cui rapporto con Mitchell si sta ulteriormente deteriorando nelle ultime settimane, con frecciate più o meno velate tra i due e statistiche assurde sui passaggi — si stanno già concentrando le voci su un suo possibile addio in estate. Nel podcast Lowe e MacMahon passano in rassegna diverse opzioni, concentrandosi in particolare su quella dei Dallas Mavericks. "Rudy preferirebbe rimanere nello Utah, ma sarebbe di certo interessato a giocare con un giocatore del calibro di Luka Doncic. E i Mavericks sarebbero molto interessati a prenderlo, anche con offerte aggressive" dice MacMahon, anche se immaginarsi uno scambio in questo momento risulta difficile. Con l’inserimento delle giuste scelte al Draft (i texani le hanno tutte dal 2024 in poi) e considerando il pesante contratto del francese (guadagnerà 46.7 milioni nel 2025-26, quando sarà già 34enne) i Jazz potrebbero anche pensare di cederlo e cominciare la ricostruzione, specie se anche Mitchell dovesse chiedere di andare via. Molto dipenderà ovviamente da come si concluderà questa stagione, ma gli Utah Jazz potrebbero essere alla vigilia di un’estate di fuoco.