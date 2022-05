HIGHLIGHTS NBA

Heat e Suns difendono il fattore campo e vanno 2-0

Miami e Phoenix mantengono il fattore campo anche in gara-2 e si portano entrambe sul 2-0 nelle serie contro Philadelphia e Dallas. Gli Heat usano un parziale di 10-0 nel quarto periodo per piegare definitivamente la resistenza dei Sixers, a cui non servono i 34 punti di Tyrese Maxey per sopperire all’assenza di Joel Embiid. I Suns spaccano in due la partita nel quarto periodo con i 58 punti della coppia Paul-Booker, rendendo inutili i 35 di un Luka Doncic puntato continuamente in difesa

MIAMI HEAT-PHILADELPHIA 76ERS GARA-2 119-103 | I padroni di casa si portano in vantaggio sul finire del primo quarto e di fatto non si voltano più indietro, trasformando un vantaggio di 8 lunghezze in uno di 18 (il più ampio della partita) con un parziale di 10-0 nel quarto finale. Miami mantiene così il fattore campo e si presenta a Philadelphia avanti 2-0 con la possibilità di chiudere la serie con due vittorie in casa dei Sixers, che sperano di avere buone notizie per quanto riguarda Joel Embiid

Per stessa ammissione di coach Doc Rivers, infatti, "in questo momento non abbiamo un lungo", alzando bandiera bianca dopo aver riproposto DeAndre Jordan in quintetto (6 punti, 5 rimbalzi e -9 di plus-minus in 13 minuti e 24 secondi) e aver ricevuto poco da Paul Reed (4 punti e 4 rimbalzi in 25 minuti), provando a cavarsela in altro modo. Bam Adebayo però ha fatto quello che ha voluto, chiudendo come miglior realizzatore dei suoi con 23 punti e 7/11 al tiro, seguito dai 22 con 12 assist di Jimmy Butler in quintetto