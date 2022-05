Scoppia il caso Ayton: in campo solo 17 minuti

Qualcosa non ha evidentemente funzionato in casa Suns. Così come successo lo scorso anno in finale NBA, dopo essersi portati avanti per 2-0 nel punteggio , un campione di assoluto livello si è caricato sulle spalle la propria squadra e ha travolto Phoenix - costringendola ad abbandonare la corsa playoff prima del previsto. I Suns sono stati la miglior squadra della regular season, ma sono naufragati contro Luka Doncic in una gara-7 che apre grandi fronti di discussione e tanti punti interrogativi sulla composizione del roster della franchigia dell’Arizona. Uno dei più importanti riguarda Deandre Ayton - non rinnovato lo scorso ottobre e che sarà restricted free agent la prossima estate. Phoenix può offrire un prolungaemento di 177 milioni di dollari per i prossimi cinque anni, ma da mesi non sembra intenzionata a mettere sul piatto una cifra così imponente. Questa l’ipotetica composizione del contratto a cui Ayton può ambire dal prossimo anno:

Perché se ne parla così tanto nel post-partita? La risposta è da ricercare nel boxscore del match: Ayton infatti è rimasto in campo soltanto per 17 minuti, autore di cinque punti e quattro assist, incapace di incidere e poi tenuto a lungo in panchina. Ai giornalisti che ne hanno chiesto conto a Monty Williams a fine gara è stato risposto: “È una questione interna”, mentre alcuni report parlano di un litigio avvenuto a bordocampo tra allenatore e giocatore che ha portato allo scontro - frenato in parte da alcuni assistenti dei Suns presenti in panchina. Una tensione che si protrarrà anche sul tavolo delle trattative nelle prossime settimane: “La sua situazione contrattuale resta una questione che riguarda soltanto lui e il front-office - spiega Booker a fine partita, mentre Ayton non si è presentato in conferenza stampa - Mi preoccupo per lui come per un fratello, mi chiedo se tutto questo gli permetta di essere tranquillo a livello mentale. Qualunque cosa succeda. Non è certo questo però il momento di guardare così avanti e capire quello che accadrà in futuro”.