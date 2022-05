Anche se gli occhi di tutti sono puntati in cima al Draft dove Paolo Banchero si gioca la prima scelta assoluta, il prodotto di Duke non è l’unico azzurro che attende una chiamata il prossimo 23 giugno. Anche Matteo Spagnolo e Gabriele Procida in questi giorni sono impegnati nella Combine che si sta tenendo a Chicago, provando a mettersi in mostra davanti ai vari dirigenti e scout, oltre a poter parlare con chi poi prenderà le decisioni nella notte del Draft. Gabriele Procida, ala in forza alla Fortitudo Bologna, è stato tenuto a colloquio dai San Antonio Spurs e, oltre all’emozione di parlare con una franchigia NBA, ha potuto anche parlare con una leggenda del calibro di Manu Ginobili. Il futuro Hall of Famer non ha un ruolo ufficiale all’interno della franchigia nero-argento, ma è volato a Chicago per osservare da vicino il processo della Combine visto che da giocatore non aveva mai visto come funzionava. E avendo davanti un ragazzo italiano, Ginobili non ha resistito alla tentazione di usare la nostra lingua per conversare con Procida: "Abbiamo parlato in italiano, è stato bellissimo incontrarlo" ha detto l’azzurro al reporter Tom Orsborn che segue gli Spurs.