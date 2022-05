Magic sa come far funzionare Westbrook ai Lakers

Nei colloqui con tutti i candidati per la panchina, i Los Angeles Lakers hanno chiesto come intendono integrare Russell Westbrook nella loro idea di squadra, sintomo che anche nella prossima stagione l’MVP 2017 sarà in gialloviola. Anche Magic Johnson è per la permanenza di Westbrook, e ha la ricetta per farlo funzionare

Magic Johnson non fa più parte della dirigenza dei Los Angeles Lakers, ma per stessa ammissione della proprietaria Jeanie Buss è comunque una voce che ha il suo peso nelle strategie della franchigia. E per questo ogni volta che parla dei Lakers fa notizia, anche se non sempre le sue opinioni vengono apprezzate tantissimo dallo spogliatoio. Intervistato da The Athletic, Magic ha detto la sua anche sulla questione Russell Westbrook, uno dei nodi più ingarbugliati in vista della prossima stagione, dopo una prima annata in gialloviola fortemente negativa. Eppure Johnson continuerebbe ancora con l’MVP 2017: "L'unico modo che ha per funzionare è trovare l’allenatore giusto. Alla fine dipende tutto da quello: chi è l’allenatore? E poi ha ancora un anno di contratto a 47 milioni di dollari: anche mettendolo sul mercato, che cosa puoi realisticamente pensare di ottenere?". Per questo Magic continuerebbe ancora con lui: "È quello che ho detto anche a loro [i Lakers, ndr]: probabilmente ricevereste dei contratti che non vorreste, inoltre saranno anche più lunghi del suo. Bisogna pensare anche a quello. E i giocatori che ricevi in cambio ti aiuteranno per davvero?".