Ora Jaylen Brown fa coppia con Kanye West

SAN FRANCISCO - Che i giocatori NBA ormai siano molto più che, soltanto, degli sportivi è cosa risaputa. L'assunto vale a maggior ragione per Jaylen Brown , che fin dal suo ingresso nella lega ha dimostrato di avere una consapevolezza e una visione del suo "posto nel mondo" diversa dalla media. A latere delle ultime conferenze stampa prima del via di queste finali NBA, la star dei Celtics ha confermato una notizia trapelata solo nelle ultime ore: la firma con l'agenzia di marketing creata dal rapper Kanye West , personaggio tanto controverso quanto geniale. "Una bellissima collaborazione" , l'ha definita lo stesso Brown, che ha spiegato come "ogni decisione che prendo è frutto di attente riflessioni: contemplo i pro e i contro e sono convinto che per quella che penso che sia la mia 'missione' questa sia la decisione giusta ".

Brown non è il primo atleta di spicco a firmare per Donda Sports, l'agenza di marketing che fa capo a West: la superstar dei Rams campioni NFL Aaron Donald ad esempio è entrato ancor prima nella scuderia. Ora alla lista dei clienti si aggiunge Brown, per il quale Donda avrà il compito di ampliare la lista di sponsor e di opportunità commerciali legate al suo nome e alla sua immagine, in modo da portare nelle tasche del giocatore dollari aggiuntivi ai 106 milioni (per 4 anni) assicuratigli nel 2020 dai Boston Celtics. "Non mi interessano le critiche che la gente muove a Kanye, quelle non mancano mai, al giorno d'oggi. Sono felice di poter finalmente provare a creare qualcosa, in campo e fuori, che ho sempre sognato di poter fare".