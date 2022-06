BOSTON - Per Draymond Green è normale: parla (tanto, sia in campo che fuori) e fa parlare. Niente di nuovo. Alla sua gara-1 sottotono ha fatto seguito una seconda gara indirizzata e dominata dalla sua intensità: tuffi in campo, contatti duri e tante, tante parole - verso gli avversari, con gli arbitri, anche con il suo allenatore. "Fare trash talk è un'arte - sostiene Green - e se cresci a Saginaw, Michigan, ti viene naturale", ha raccontato. "Da dove vengo io, non puoi sopravvivere in campo se non ti fai sentire. Certo, se vuoi puoi giocare e startene tranquillo, ma se lo fai - non importa quanto sei forte - dalle mie parti penseranno che sei soft. E allora proveranno a bullizzarti. Questo è il modo in cui sono cresciuto io". Attorno a questa (all'apparenza brutale) legge del più forte - o del più loquace - Green riconsce una serie diversa di sfumature, e lo fa tirando in ballo un suo avversario di oggi (Grant Williams) e uno di ieri (LeBron James). Il primo, l'ala dei Celtics, non ha fatto mistero di essersi ispirato proprio a Green e di ammirarlo tantissimo come giocatore. "Mi onora, non lo do per scontato. Se faccio trash talk verso di lui?No, non è nel mio stile. Ma se lui prima dice di ammirarmi e poi mi parla in faccia, rispondo - certo che rispondo".