Nell’ultima puntata del suo show The Shop, LeBron James ha ammesso che, tra le squadre rimaste in corsa per i playoff, gli piacerebbe giocare con i Golden State Warriors. "Adorerei insultarmi con Draymond, amo quando mi prendono a male parole". E non è la prima volta che rivela la sua passione per Steph Curry e soci, nonostante gli scontri alle Finals

Non è esattamente un podcast come quello che aveva quasi annunciato dopo gara-2 delle Finals , ma comunque LeBron James è tornato a parlare . Lo ha fatto nel nuovo episodio del suo show, The Shop, nel quale ha lanciato un altro segnale nei confronti dei Golden State Warriors , la squadra contro cui ha giocato quattro Finali NBA nella sua carriera. Ciò nonostante James ha sempre sottolineato la sua ammirazione per gli Warriors , anzi: quando il suo socio e co-conduttore Maverick Carter gli ha chiesto per quale squadra avrebbe voluto giocare di quelle rimaste in corsa ai playoff , James non ha avuto dubbi nell’indicare Golden State. "Devono essere loro. Adorerei insultarmi con Draymond Green, amo quando mi prendono a male parole ". James e Green, che pure non hanno mancato di scontrarsi anche duramente in campo, sono ormai amici e soci fuori dal campo da diverso tempo , condividendo diverse avventure imprenditoriali come ad esempio la piattaforma UNINTERRUPTED.

Quella volta che James indicò Steph come compagno con cui giocare

LeBron: "Voglio giocare con Steph". Curry dice no

Non è neanche la prima volta che, proprio su The Shop, James rivela la sua ammirazione per Golden State. In una puntata di un paio di mesi fa LeBron aveva indicato in Steph Curry il giocatore in attività con cui più gli sarebbe piaciuto giocare. “Amo tutto di lui, è letale. Bisogna marcarlo da quando scende dalla macchina, forse da quando scende dal letto". Il diretto interessato però aveva commentato queste parole con una risata: "Beh ha esaudito il suo desiderio, mi ha scelto per la sua squadra negli ultimi due All-Star Game. Non so se sia abbastanza ma… sto bene come sto. Ogni volta che ricevi l’interesse o la curiosità di come sarebbe giocare insieme a te, specialmente da un giocatore calibro MVP come lui, uno dei più grandi di sempre, sicuramente è bellissimo. Ma possiamo tutti vivere in quel mondo di fantasia".