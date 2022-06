"St. Louis is in the house". La differenza in gara-3? Per Jayson Tatum l'ha fatta Nelly, il rapper chiamato a esibirsi all'intervallo che con Tatum condivide la città d'origine e un'amicizia di lunga data: "St. Louis è grande quanto questa stanza, è ovvio che ci conosciamo: lui e mia mamma erano nello stesso liceo, e anche mio padre lo conosce. Lui è la persona più famosa nata lì - finchè io non ho raggiunto il suo stesso livello di fama", scherza Tatum". Ma ovviemente non basta certo Nelly per spiegare il successo dei Celtics che vale il 2-1 nella serie. Funzionale, e molto, alla vittoria di Boston è anche una prestazione da 26 punti proprio di Tatum, che però nel dopo partita ci tiene a sottolineare la completezza della sua prestazione: "È importante attaccare, non accontentarsi - e quando dico attaccare non parlo soltanto di cercare il canestro, la mia soluzione individuale; parlo di riuscire a capire da dove arrivano gli aiuti per trovare i miei compagni in ritmo".