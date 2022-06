SAN FRANCISCO - Per lui era una serata speciale, una gara-5 da giocare esattamente tre anni dopo (13 giugno 2019-13 giugno 2022) quella gara-6 contro Toronto che ha significato rottura del legamento e inizio di un calvario durato due anni e mezzo. E speciale la serata lo è stata per Klay Thompson che, in una partita in cui il resto del quintetto base degli Warriors ha tirato 0/19 da tre, ha chiuso con 5/11 dall'arco per 21 punti, secondo miglior marcatore di squadra dopo lo straordinario Wiggins. Nel post-partita, poi, il n°11 di Golden State ha continuato a far parlare di sé anche per la curiosa risposta data in conferenza stampa alla domanda sul suo particolare rapporto con la Baia (di San Francisco): "Anche se la temperatura non va oltre i 15 gradi, ma il sole risplende, io mi impongo di fare un tuffo nell'oceano", ha raccontato Thompson.