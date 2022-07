Steph posa con Canon come papà Dell con lui. FOTO

SUMMER LEAGUE

5 giocatori da segnalare dalla Summer League

È cominciato questa notte a San Francisco il California Classic, il primo torneo della Summer League della NBA. Sacramento e Los Angeles Lakers hanno battuto rispettivamente Golden State (per 86-68) e Miami (100-66), ma soprattutto hanno messo in mostra diversi giocatori interessanti, a partire dalla quarta scelta assoluta Keegan Murray per i Kings e il figlio di Scottie Pippen

KEEGAN MURRAY, SACRAMENTO KINGS | Debutto solidissimo per la quarta scelta assoluta dell’ultimo Draft. Il nuovo lungo dei Kings ha fatto un po’ quello che ha voluto, chiudendo con 26 punti e 8 rimbalzi in 28 minuti con un eccellente 10/14 dal campo di cui 4/5 dalla lunga distanza, andando subito a segno dall’angolo nella prima azione della partita disegnata per lui. "Era da un po' che non giocavo, voglio essere aggressivo in ogni momento" ha detto dopo il successo

GUI SANTOS, GOLDEN STATE WARRIORS | I campioni in carica hanno ovviamente mandato in campo una versione ben diversa rispetto a quella che ha conquistato il titolo il mese scorso, senza nemmeno schierare la prima scelta al Draft Patrick Baldwin Jr. A segnalarsi è stata quindi la scelta numero 55 del Draft, il brasiliano Gui Santos: per lui 23 punti con 7/13 al tiro e 8/11 al tiro, pur commettendo 6 palle perse