È diventata ormai consuetudine che, a corollario di una trade NBA, le squadre coinvolte utilizzino i propri canali social per accogliere i nuovi arrivati e/o salutare e ringraziare i giocatori in uscita. È stato così anche in occasione del super scambio che ha coinvolto i Timberwolves e i Jazz e che ha portato Rudy Gobert nel Minnesota, in cambio di Patrick Beverley, Malik Beasley, Leandro Bolmaro e Jarred Vanderbilt, oltre ai diritti sulla scelta al Draft Walker Kessler e su altre scelte future. Solo che proprio uno dei giocatori dei Timberwolves coinvolti nello scambio, Jarred Vanderbilt - titolare in 67 delle 74 gare disputate la passata stagione e in tutte le 6 partite di playoff contro Memphis - ha apprezzato poco che a Minnesota non si siano neppure presi la briga di dedicare un singolo post di ringraziamento a ciascuno dei quattro giocatori ceduti, unendoli invece in un unico messaggio di ringraziamento.