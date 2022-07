Non capita spesso che la prima scelta assoluta cambi all’ultimo minuto, ma quanto successo nell’ultimo Draft è una storia destinata a far parlare ancora a lungo, in particolar modo per come gli Orlando Magic hanno sorpreso tutti chiamando Paolo Banchero alla 1. Solamente a settimane di distanza dalla notte del Draft stanno cominciando ad emergere i dettagli di come si è arrivati a quella scelta, come hanno raccontato Brian Windhorst e Tim MacMahon in un articolo pubblicato su ESPN. Secondo quanto detto dai dirigenti degli Orlando Magic, la franchigia è arrivata a una decisione su Banchero solo la sera prima del Draft, ma è riuscita a mantenere segrete le sue intenzioni fino all’ultimo minuto, cogliendo di sorpresa anche le proprie rivali che si aspettavano che scegliessero Jabari Smith da Auburn alla 1. Ne erano convinti anche gli Houston Rockets, che pregustavano già la possibilità di avere Paolo Banchero a disposizione alla 3 (alla 2 nessuno ha mai avuto un dubbio che gli Oklahoma Citc,y Thunder scegliessero Chet Holmgren), ma quando si sono resi conto che Orlando avrebbe preso il ragazzo di passaporto italiano alla 1, hanno fatto un tentativo all’ultimo minuto per capire se c’era la possibilità di organizzare uno scambio coi Magic. Dopo aver ascoltato l’offerta dei Rockets, Orlando però ha deciso fermamente di rifiutare, al termine di una negoziazione definita come "breve" e nella quale Houston ha avuto la netta impressione di non avere alcun margine per convincere i rivali a rinunciare alla 1. Il loro primo incontro in Summer League è andato a favore di Banchero, ma la loro rivalità è destinata ad arricchirsi di ulteriori capitoli.