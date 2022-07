Matt Ryan, dal lavoro al cimitero fino alla NBA

Il protagonista del successo Celtics contro i Bucks in Summer League è un giocatore che alle spalle ha una storia pazzesca, lontano dai campi di basket e dalla NBA non meno di un anno fa - in cui lavorava in un cimitero e faceva il fattorino, consegnando a domicilio per arrotondare. Matt Ryan però non ha mai smesso di sognare un posto in NBA, fino a quando è riuscito (con sacrificio) a conquistarlo Condividi

“Sono molto emozionato: un anno fa facevo il fattorino e ora mi ritrovo a far parte dei Boston Celtics, è una sensazione speciale”: non si può non partire da qui, da quanto successo questa notte in Summer League con Boston che ha battuto Milwaukee per 111-109 grazie a un super canestro di tabella di Matt Ryan - il protagonista in casa Celtics con i suoi 23 punti e sei canestri dalla lunga distanza. Le lacrime a fine partita sono inevitabili, nonostante sia un’amichevole, nonostante il risultato conti il giusto: per chi ha dovuto lottare come lui per prendersi un posto tra i professionisti invece, un canestro del genere diventa il più importante della sua carriera. Almeno finora.

vedi anche Gallinari firma coi Celtics: contratto di due anni Tre college cambiati in cinque anni, fuori dal basket giocato (a ogni livello) per un anno e mezzo, costretto a inventarsi più lavori per tirare a campare senza lasciar naufragare il sogno di diventare un giocatore NBA - nonostante il COVID, le palestre chiuse e tante altre difficoltà: la scalata di Matt Ryan sembrerebbe frutto dell’immaginazione di uno sceneggiatore, se non ci fosse lui a testimoniare il fatto che i suoi sacrifici sono stati veri, così come la perseveranza nell’inseguire un sogno soltanto all’apparenza impossibile. Un anno fa o poco più, sul finire della stagione 2021 poi conclusasi con la vittoria dei Bucks, Matt Ryan lavorava in un cimitero come operaio: usciva presto la mattina a Yorkers, nello stato di New York, al freddo e al gelo - portandosi dietro con sé la borsa della palestra, pronto ad allenarsi una volta finito il turno di lavoro (quando non saliva in sella a una bici per fare il fattorino). “Immaginavo che ci fosse Brad Stevens seduto in un angolo a seguire il mio allenamento: mi dava maggiore motivazione”: sempre con i Celtics nella testa, neanche fosse un sentore di ciò che stava per accadere.

FOTOGALLERY ©Getty Continua gallery %s Foto rimanenti SUMMER LEAGUE Salta la sfida Banchero-Chet, 3 punti per Pajola Gli Orlando Magic hanno deciso di mettere fine alla Summer League di Paolo Banchero per dare maggiore spazio agli altri giocatori, facendo così saltare la sfida con la seconda scelta assoluta Chet Holmgren che ha chiuso con una doppia doppia nel successo di OKC. Partenza in quintetto e 3 punti a referto per Alessandro Pajola nella sconfitta di Dallas contro Utah: qui tutti i risultati e gli highlights COACH MOSLEY SPIEGA LO STOP A BANCHERO ATLANTA HAWKS-NEW ORLEANS PELICANS 73-101 | Trey Murphy aveva già ben impressionato lo scorso anno da rookie, figuriamoci dopo un anno in cui è diventato un membro importante della rotazione dei Pelicans. L’esterno ha chiuso con 30 punti (10/18 al tiro di cui 3/6 da tre) nella facile vittoria di New Orleans su Atlanta, concedendo appena 14 punti a Chaundee Brown (ma con 3/14 al tiro) e Justin Tillman, mentre Sharife Cooper ha faticato con 0/8 al tiro per zero punti MILWAUKEE BUCKS-BOSTON CELTICS 109-111 | La gara più emozionante della notte è quella tra Bucks e Celtics, decisa da una tabellata in corsa a una mano sola di Matt Ryan, miglior marcatore dei suoi con 23 punti e 6/11 dalla lunga distanza. Il tiratore si è poi anche commosso nel post-gara, ricordando che un anno fa lavorava in un cimitero e faceva consegne a domicilio. A Milwaukee non bastano i 28 punti con 9 assist di Sandro Mamukelashvili e i 24 di Lindell Wigginton OKLAHOMA CITY THUNDER-ORLANDO MAGIC 84-81 | La Summer League di Paolo Banchero è già finita, visto che i Magic hanno deciso di aver visto abbastanza e di fermarlo per il resto della competizione, facendo saltare così la sfida con Chet Holmgren, seconda scelta assoluta del Draft. Il prodotto di Gonzaga chiude con 16 punti e 10 rimbalzi per guidare i suoi al successo insieme ai 12 punti, 7 rimbalzi e 8 assist di Josh Giddey; 10+14 in casa Orlando Per Emanuel Terry