Le parole della superstar dei Lakers nel trailer della nuova puntata del suo show "The Shop: Uninterrupted" sono talmente forti da spingere poi il giocatore stesso a spiegarsi meglio su Twitter, per evitare di essere frainteso. Ma il supporto alla superstar WNBA detenuta da febbraio in Russia arriva forte e deciso

Dal trailer dell'ultimo episodio di "The Shop: Uninterrupted", lo show che LeBron James conduce su YouTube e HBO Max, sono arrivate parole dure da parte della superstar dei Lakers sulla gestione della complessa questione Brittney Griner, ancora detenuta in Russia. "Mi chiedo come possa sentire che il suo Paese, gli Stati Uniti d'America, siano dalla sua parte. Fossi in lei, arriverei a chiedermi: voglio davvero tornare in America?". Parole così dure da poi portare lo stesso James a volerle spiegare meglio in un tweet chiuso dall'hashtag #BringHerBack (riportatela a casa): "Non volevo attaccare il nostro bellissimo Paese. Per farla breve, cercavo solo di immaginare che tipo di sensazioni potesse avere, insieme a mille altre emozioni, pensieri e altro chiusa com'è in una gabbia da oltre cento giorni", ha scritto LeBron dal suo account, facendo precedere il tutto da un altro tweet con un laconico #FreeBG (Liberate Brittney Griner).